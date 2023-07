Бурята "Поли" нанесе сериозен удар по въздушния и по железопътния транспорт в Нидерландия, предаде Ройтерс. Местните власти призоваха гражданите да стоят на закрито, а националният метеорологичен институт обяви червен код за голяма част от страната. Една жена е загинала в град Харлем, след като е била ударена от дърво, повалено от необичайно силния вятър.

На телефоните на жителите на провинция Северна Холандия е било изпратено съобщение с опция за повикване при тревога и молба да си останат вкъщи и да запазят номера на службата за спешна помощ при изпадане в животозастрашаващи ситуации, предава БТА.

Поривите на вятъра са стигнали скорост от 125 км/ч.

Близо 300 полета бяха отменени от амстердамското летище "Схипхол" - един от най-натоварените въздушнотранспортни възли в Европа, съобщи Асошиейтед прес. Според говорител на летищните власти не се очаква да има излитащи и кацащи самолети поне до 15:00 местно време днес.

There's a severe storm raging in the West of the Netherlands.



Usually, emergency services could use Twitter for relaying news, but now that has become impossible, because thanks to Musk, people without an account cannot use it anymore.https://t.co/yqvyxxWDqp