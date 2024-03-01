Осъденият за двойното убийство пред дискотека "Соло" Илиян Тодоров беше качен на самолета, който ще го върне на българска земя.

След 12 години бягство от правосъдието, на 14 февруари 2024 г. и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов съобщи, че Тодоров ще бъде екстрадиран обратно в България.

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Припомняме, че осъденият беше задържан на летището в Ташкент през 2023 г. преди полет за Истанбул. От прокуратурата тогава съобщиха, че е бил спрян за проверка, след което е установено, че паспортът му е подправен и той е арестуван.

Тодоров беше осъден окончателно за двойното убийство през 2013 година. Преди това съдът на първа инстанция го оправда и се предполага, че именно тогава мъжът е успял да се укрие в чужбина.