Кола се вряза в пешеходци по време на парада на футболния клуб „Ливърпул". Информация за жертви и пострадалите още няма.

В шествието са участвали хиляди фенове, събрали се да отпразнуват 20-ата титла на отбора. Полицията е получила сигнали малко след 18:00 часа местно време.

Задържан е мъжът, управлявал автомобила, съобщават от полицията, предаде „Ройтерс”.

Видео: Ройтерс

Снимка: Getty Images

„Сцените в Ливърпул са ужасяващи. Мислите ми са с всички пострадали”, написа британският премиер Киър Стармър в Х.

The scenes in Liverpool are appalling — my thoughts are with all those injured or affected.



I want to thank the police and emergency services for their swift and ongoing response to this shocking incident.



I’m being kept updated on developments and ask that we give the police…