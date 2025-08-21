Пореден тежък инцидент с бивол в София. Животното се озовало върху капака на автомобил, движещ се по „Челопешко шосе”. Случаят е от края на миналата седмица. След удара колата е смачкана, а жената, която шофирала, е с травми на гръбначния стълб.

Тази катастрофа между лек автомобил и едър рогат добитък, излязъл на пътното платно обаче, е поредната, за която разказваме в „Здравей, България”. Докога инцидентите там ще продължават и защо институциите не успяват да се справят с проблема?

„Около 22:30 ч. завих от „Ботевградско шосе” по „Челопешко шосе”. Може би на километър след отбивката излезе стадо едър рогат добитък – около 6-7 бивола. Нямаше вариант да не се ударя в някой от тях. Много хора се свързаха с мен и казаха, че този проблем е ежедневен”, сподели потърпевшата Веселина Перфанова. Тя твърди, че се е движила с не повече от 30 км/ч.

При предишни инциденти в района беше установено, че животните са на Недялко Костов. Той единствен има стопанство за такъв добитък в региона. Опитът на NOVA да се свърже с него остана без успех.

От Столичната община обаче изпратиха своя позиция. Местната власт твърди, че от 2020 г. досега са направени 8 проверки на въпросното стопанство. Съставени били три акта за нарушения, с което правомощията на СО се изчерпвали.

От Българската агенция по безопасност на храните уточниха, че за да установят чие е блъснатото животно, трябва да бъде проверена ушната му марка. За целта ще съдейства полицията. Проверка на място показала, че електропастирът е изправен. Опитът на служители на БАБХ да влязат в стопанството бил неуспешен, тъй като и те не се свързали със собственика. Инспекторите ще се върнат с полиция.

В деня след катастрофата Веселина отива в болница „Пирогов”. Оказва се, че има проблем с прешлените на гръбнака и врата. Казва, че ще си търси правата, за да не се стигне до фатален край при следващия подобен инцидент.

