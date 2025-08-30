Известният британски готвач Гордън Рамзи обяви, че е преминал лечение за отстраняване на рак на кожата и благодари на невероятните медицински служители за положените усилия. 58-годишният кулинар разказа в профила си в Instagram, че е претърпял операция за отстраняване на базално-клетъчен карцином.

Той е немеланомна форма на рак на кожата, която се причинява главно от ултравиолетовата светлина, идваща от слънцето и използвана в солариумите, информира ДПА, като цитира британската здравна служба.

Гордън Рамзи въвежда дрескод в ресторанта си в Лондон

Смята се, че основният симптом на състоянието е образувание или необичайно петно по кожата, което може да варира по размер и външен вид, най-често в области като главата, шията и раменете, гърба, ръцете и долната част на краката.

Рамзи е известен с участието си в кулинарни телевизионни формати. Готвачът управлява и ресторантите "Гордън Рамзи", като заведенията са имали общо 17 звезди "Мишлен", а в момента се гордеят с осем.

Известни личности изразиха подкрепата си под неговата публикация.

Редактор: Калина Петкова