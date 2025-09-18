Около 400 000 от близо 1 милион жители на северната част на Ивицата Газа са се изтеглили на юг. Това заяви арабистът проф. Владимир Чуков в ефира на „Здравей, България“.

По думите му израелската армия в момента разрушава 10-етажни сгради, които се считат за опорни точки на „Хамас“. В района вече няма телефонна връзка, липсва вода и всякакви социални услуги. Хиляди хора се насочват към бежанския град Маласи.

„Израел залага на това цивилните просто да се изтеглят, докато „Хамас” призовава гражданите да останат в Газа,“ обясни Чуков.

Според него в момента в столицата са останали около 3000 бойци на „Хамас”, докато преди войната организацията е разполагала с около 30 000 бойци от общо 300 000 членове и симпатизанти.

Около 40% от Газа вече е под контрола на израелската армия, допълни Чуков. Той уточни, че заложниците не се държат на едно и също място, тъй като натискът от израелска страна е изключително силен.

Експертът каза още, че специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф е на среща с израелския министър на стратегическите въпроси с цел да даде нов шанс на преговорите. Израел обаче заявява, че прекратяват преговорите.

„Дори и „Хамас” да бъде военно разгромен, организацията много трудно би могла да бъде напълно ликвидирана“, подчерта проф. Чуков. Според него случващото се в Газа може да бъде определено като геноцид, а решението трябва да дойде от Международния съд на ООН или Съвета за сигурност.

Той припомни, че Европейската комисия е предложила търговски, икономически и политически санкции срещу Израел, но България е вдигнала вето на политическите мерки. Европейският съюз е най-големият търговски партньор на Израел, като 33% от търговията му е с Европа, а не със САЩ, добави арабистът.

Чуков отбеляза още, че напрежението между Израел и Египет нараства. Кайро е разположил 40 000 войници по границата, а президентът Абдел Фатах ас-Сиси е произнесъл в Доха една от най-острите си анти-израелски речи, в която е нарекъл Израел „враг“.

Според експерта се водят активни разговори с Етиопия и Южен Судан, които може да се превърнат в нови приемни точки за бежанци. Двете страни се въздържаха при последното гласуване в ООН за признаване на палестинска държава, припомни Чуков.

