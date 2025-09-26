Тази седмица рубриката „Непознатите земи” ще ни срещне с наследниците на една от най-страховитите цивилизации в света. Какво не знаем за ритуалите, танците и историята на ацтеките? Мартин Керефейски и Explorers Club Bulgaria разказват за жертвоприношенията и свещените места на ацтеките.

Стотици легенди разказват за величието на атцеките. За тяхната свирепост и жертвоприношенията. Спомен за страховитите им воини и жреци и днес може да се види в центъра на Мексико Сити, където, за щастие, жертвоприношенията отстъпват място на енергийните ритуали. Марио Гонзалес, известен с прякора си Койота, представя древната култура на племената мешика, както самите ацтеки са се наричали.

„Сърдечен поздрав към всички българи от центъра на Мексико Сити. Елате да видите една от най-великите култури на цялата планета. Изпращам ви поздрав и огромна прегръдка, България”, каза Гонзалес.



Пътешествието ни с Explorers Club Bulgaria по земите на древните цивилизации продължава към свещения град Теотюакан. Въпросът кой е построил мястото все още няма категоричен отговор, но за негови създатели към момента се считат толтеките. Векове по-късно. когато ацтеките го откриват, го почитат като свое свещено място.



Пирамидата на слънцето е най-голямата подобна структура открита в новия свят. Тя е построена през 1 век в чест на бога на слънцето Тлалок, а по-късно, когато атцеклите я откриват, я използват за жервтоприношения. В края на 70-те години археолозите откриват тунел, който наподобява пъпна връв и води до камера, която се счита утробата. Именно тук древните вярват, че са родени боговете, които създават вселената и хората.

