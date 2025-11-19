Полските специални служби са задържали няколко души във връзка със саботажни действия. Това заяви говорителят на ръководителя на тайните служби Яцек Добжински. Той подчерта, че оперативните действия продължават и не се изключват нови арести, съобщиха TVN 24 и БГНЕС.

Добжински информира журналисти в Сейма (полския парламент – бел.ред.) за нови случаи на саботаж по железопътната мрежа. Говорителят заяви, че службите вече са по следите на извършителите и са проведени първите задържания.

Полша затваря руското консулство в Гданск

По думите му офицерите са арестували „няколко души“, но точният брой засега не се разкрива. Тези лица се разпитват, а службите установяват ролята на всеки от тях в атаката, която Добжински определи директно като терористична. Арестите се извършват на територията на Полша. Добжински посочи, че действията продължават и не се изключват нови задържания, като добави, че службите разполагат с много повече информация и доказателства. Той увери, че случаят ще бъде изяснен изцяло и отговори на въпрос дали е имало пропуски в процедурите, като подчерта, че всичко, което е трябвало да функционира, е функционирало.

Полският премиер твърди, че двама украинци, работещи за Русия, стоят зад железопътния саботаж

Говорителят уточни, че на този етап не може да се предоставят допълнителни детайли, тъй като непотвърдена информация и спекулации биха могли да издадат на руските разузнавателни служби посоката, в която работят полските служби, включително Агенцията за вътрешна сигурност и полицията.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че всички факти сочат руска следа зад саботажа по полските железници. Това каза той след среща с полския премиер Доналд Туск, съобщи „Гардиън“.

„Нашата информация съвпада: всички факти показват, че зад всичко това стои руска следа“, каза Зеленски. Той добави, че Украйна ежедневно се сблъсква с подобни опити за саботаж и вече е въвела съответните мерки, за да противодейства на подобни действия.

„Украйна е готова да работи с Полша на различни нива и да споделя цялата информация“, подчерта президентът.

По думите му двете държави ще създадат и „украинско-полска група“, която да работи за предотвратяване на подобни ситуации, идващи от Русия, в бъдеще.

Припомняме, че между 15 и 17 ноември по маршрута Варшава–Дорохуск са извършени два саботажа. При първия, в местността Мика (Войводство Мазовецко, окръг Гарволин), взривно устройство е разрушило железопътен коловоз. При втория, в района на гара Гонб (окръг Пула̀ви, Войводство Люблин), влак с 475 пътници е бил принуден да спре аварийно заради повредена линия.

Редактор: Ина Григорова