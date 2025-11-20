Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Те ще бъдат доставени на войските през 2027 г.
Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус присъства на представянето на първите бойни танкове "Леопард 2A8" в Мюнхен.
Те са планирани да бъдат доставени на войските през 2027 година, съобщи телевизия RTL.
Очаква се всички 123 бойни танка да влязат в експлоатация до 2030 година. Това е първият нов боен танк, създаден за германските въоръжени сили от 1992 г. насам, според германските медии.Редактор: Дарина Методиева
