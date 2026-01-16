Ситуацията в Иран се мени на 10-20 часа. Вчера протестите леко са деескалирали в следствие на временното решение, взето от Тръмп. Той в момента умело ръководи ситуацията, като изнася двусмислени тези. Това коментира в предаването „Здравей, България” арабистът проф. Владимир Чуков.

Според него решението на американския президент да отложи военния удар вероятно се дължи на разговора с премиера на Израел Бенямин Нетаняху. „Очевидно е оценено, че военните диспозитиви, с които разполага в момента САЩ в региона, не са достатъчни, за да бъдат довършени поставените задачи. В момента се наблюдава пренасочване на ударната група на самолетоносача „Линкълн” от Южнокитайско море към региона. Очаква се това да продължи около 1 седмица”, каза Чуков.

Той подчерта, че през юни, когато нанесоха удари, САЩ са имали повече военна мощ на място. Според проф. Чуков в момента става въпрос за временно отлагане.

След протестите, Иран трудно ще продължи по този начин, смята още професорът. „Режимът казва, че има хора зад гърба си. Но 2-3 пъти повече са тези, които са против”, смята експертът.

Редактор: Ина Григорова