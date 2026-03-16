Откриха застрелян мъж в кола в Бургас. Униформени са блокирали централна улица в града, научи NOVA.

Снимка: Елена Танева

Чули са се няколко гърмежа. Жертвата е родом от Поморие и е на 57 години. На мястото са оръжният прокурор и кмета на града.

От полицията поясниха, че около 15.17 ч. е получен сигнал за счупено витринно стъкло на търговски обект. Непосредствено след това е получено второ съобщение за открит труп в кола. Мъртвият е намерен на шофьорското място. При извършения първоначален оглед е констатирано, че вероятно се касае за самопрострелване в областта на главата с пистолет. Оръжието е било законно.

Снимка: Елена Танева

На мястото продължават процесуално-следствените действия, сред които : оглед, разпити на свидетели, изземване на записи от близкоразположени видеокамери и др.

