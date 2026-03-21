„Възраждане” откри предизборната си кампания. От партията на Костадин Костадинов избраха да го направят на специално изградена сцена пред Народния театър „Иван Вазов” в София. В откриването освен лидера на възраждане взеха участие и активни представители на партията. България трябва да избере държавници, които имат характер, заяви Костадинов.

Кои са водачите на листите на „Възраждане”

„Кампания за свободна и независима България, това е нашата цел, искаме страната ни да извоюва отново благоденствие за своите граждани и за да стане това трябва да бъдем независима държава, която сама да взема решенията за себе си. Затова имаме нужда и от помощ, която сме получили и ще получаваме от нашите приятели, партньори и съюзници от „Европа на суверенните нации”, председателя на ПГ на „Европа на суверенните нации” в ЕП г-н Рене Ауст, който е от „Алтернатива за Германия” заедно с нас днес тук”, заяви Костадинов.

