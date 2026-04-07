Според мен въпросът не е дали "БСП - Обединена левица" ще бъде парламентарно представена, защото тя ще бъде. По-скоро въпросът е с колко народни представители. Така в студиото на "Здравей, България" Николай Бериевски, водач на листата на коалиция "БСП – Обединена левица" в 11-и МИР - Ловеч, коментира въпроса защо избирателите да подкрепят БСП, а не новия проект на Румен Радев?

По думите му партията е натрупала негативи, но новата посока, начертана на конгреса на 7 февруари, е ясна. "Към момента "БСП - Обединена левица" е единствената автентична лява партия, която ще се яви на тези избори", подчерта Бериевски.

Според зам.-председателят на БСП Донка Михайлова голямата разлика с проекта на Радев е това, че "БСП е лявата партия на България". "Очевидно партията на президента Радев не е такава - това личи както по програмата, така и по състава на листите. Най-вече по данъчната политика и отношението към социалните проблеми, където липсва ясен профил", обясни тя.

Бериевски беше категоричен, че "е рано да се говори за коалиции". "Първо трябва да видим резултатите от изборите. Но е ясно заявено - с ГЕРБ няма да участваме в съвместно управление", изтъкна той.

А Михайлова допълни: "Сътрудничеството в бъдещ парламент ще се основава на ясни политики и управленска програма. БСП повече няма да позволи да бъде подчинена партия в коалиция".

И двамата обаче изтъкнаха, че основната цел в следващия парламент е приемането на редовен бюджет.

