Задържаха седем души при полицейска акция срещу купуването на гласове в Кюстендил, съобщи кореспондентът на БТА за града Ярослав Ставрев.

В арестуваните са открити различни суми пари с общ размер 2900 евро, каза говорителят на Областната дирекция на МВР – Кюстендил, Катя Табачка.

Полицейските акции срещу купения вот в страната продължават (ВИДЕО+СНИМКИ)

Действията на полицаите са след получен сигнал, че в помещение, използвано като кафе-аперитив в квартал „Изток“, се правят уговорки за склоняване на хора да гласуват за определена политическа сила на предстоящите избори. При извършената проверка полицаите са установили седем души, при трима от тях са открити и иззети различни суми пари. Помещението се ползва от човек, който е известен на органите на реда с противозаконна дейност, каза Табачка.

По случая е образувано бързо полицейско производство за престъпление, свързано с изборното законодателство и е уведомена прокуратурата.

⇔ Специализирана полицейска операция се провежда днес и на територията на РУ – В. Търново.

• При проверка в жилище в с. Водолей, обитавано от 43-годишен криминално проявен са установени и иззети списъци с имена на около 200 лица от региона на В. Търново, Г. Оряховица, Павликени и Свищов, за които има обосновани предположения, че са гласоподаватели за предстоящите избори. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

• При акция в имот в Дебелец, обитаван от 33-годишен мъж са установени и иззети 2 грама растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис и 2 грама вещество, реагиращо на амфетамин.

• При проверка на лек автомобил в с. Водолей, управляван от 46-годишен местен жител, същият е представил на униформените неистинско свидетелство за управление на автомобила. Водачът е задържан за срок до 24 часа.

До момента са проверени 16 адреса на територията на В. Търново, Килифарево, Дебелец, селата Водолей и Леденик, 16 търговски обекта, изградени са контролно пропускателни пунктове на входовете и изходите на населените места. Проверени са още 346 граждани и 230 автомобила. Съставени са 3 акта по Закона за движение по пътищата и са наложени 46 глоби по фиш.

Операцията продължава и към момента.