През декември миналата година стотици хиляди български граждани излязоха и изхвърлиха Борисов и Пеевски от властта. Гласът на площада беше много ясен - не на кражбите, справедливост и „Сарафов вън”. Нашата цел е да бъдем политически инструмент на заявките на протеста. Затова се борим за всеки глас и за доверието на максимално много хора, които да ни позволят да реализираме по-силна България. Това каза в студиото на „Пресечна точка” Надежда Йорданова, която е водач на листата на ПП-ДБ в 19-и МИР-Русе.

Тя коментира възможните коалиции в следващия парламент. „Явно е, че след като ние сме на страната на гражданите, които изхвърлиха Борисов и Пеевски от управлението, управленска формула с тях е невъзможна. Сериозно притеснително е, че Радев, вместо да отговори на въпросите, които поставиха гражданите на протестите на площада - мълчи”, каза Йорданова.

„Гражданите поискаха честни избори. Виждаме, че настоящото служебно правителство прави сериозни усилия да осигури такива. Вместо да оцени тези усилия, Радев атакува служебното правителство като нелегитимно”, коментира тя. „С подобни изказвания Радев гори връзката си с хората, които протестираха за падането на модела "Борисов-Пеевски", прави лупинг и чрез катапулт се приземява именно на територията на Борисов и Пеевски, които атакуват служебното правителство и неговите усилия за осигуряване на честни избори”, добави кандидат-депутатът.

Според Йроданова усилията на служебния министър на правосъдието заслужават подкрепа. "Искането за определяне на нов временно и.ф. главен прокурор е не за смяна на едно или друго лице, а за възстановяване на законността”, заяви тя. По отношение на дисциплинарното производство спрямо прокурор Емилия Русинова Йорданова заяви, че то е абсолютно адекватно. „Недопустимо е действащ магистрат да пътува заедно с лице, което е обвиняемо и е един от символите на търговията на влияние в съдебната власт”, коментира водачът на листата на ПП-ДБ в 19-и МИР-Русе.

