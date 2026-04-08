Остават по-малко от две седмици преди предсрочните парламентарни избори. Предстои ключова среща в президентската институция. Президентът Илияна Йотова събира на „Дондуков” 2 всички отговорни за провеждането на вота.

На една маса ще седнат членове на Централната избирателна комисия, представители на служебния кабинет – в лицето на министъра на електронното управление Георги Шарков, външния министър Надежда Нейнски, заместник-министъра на вътрешните работи Иван Анчев, както и изпълнителният директор на „Информационно обслужване”.

Целта на срещата в такъв състав е отговорните институции да обсъдят как ще се гарантира честността и сигурността на изборите на 19 април.

