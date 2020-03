Ким Кардашиян Уест посети Белия дом, където се срещна с Доналд Тръмп и с три жени, освободени от затвора.

Повод за срещата е решението на президента да съкрати присъдите на жените, осъдени за престъпления, свързани с наркотици и финансови злоупотреби. Всички те имат малки деца. Риалити звездата, която има над 130 млн. последователи в Instagram и друг път е проявявала интерес към затворници, които искат да бъдат освободени предсрочно.

President @realDonaldTrump granted clemency to 3 moms—Judith Negron, Crystal Munoz, and Tynice Nichole Hall!



Today, they met with the President in the Oval Office along with @AliceMarieFree and @KimKardashian. pic.twitter.com/9pGp71BUOF