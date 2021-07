Почина басистът на ZZ Top Дъсти Хил. 72-годишният китарист е издъхнал в съня си в своя дом в Хюстън, щата Тексас.

Новината за кончината му съобщиха членовете на групата Били Гибънс и Франк Биърд във Facebook.

В пост на ZZ Top в профила им в социалната мрежа от 23 юли се посочва, че Хил се е прибрал вкъщи въпреки че в момента групата е на турне. Той си е взел кратка почивка заради проблеми с таза, която беше определена като "леко отклонение от пътя".

Били Гибънс и Франк Биърд посочват, че по молба на басиста шоуто трябвало да продължи, а мястото му заел Елууд Франсис - музикант, с който си сътрудничели от години.

През 2019 година ZZ Top отбеляза 50-годишен юбилей с турне и документален филм, озаглавен ZZ Top: That Little Ol’ Band From Texas.

