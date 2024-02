Американският журналист Тъкър Карлсън е първият западен журналист, който интервюира руския президент Владимир Путин след нахлуването на страната му в Украйна през февруари 2022 г.

Телевизионният разговор беше излъчен в четвъртък, като предизвика нова вълна от внимание към журналиста, който някога беше един от най-високорейтинговите водещи в новините на американските телевизии, а сега е аутсайдер в бранша.

През април 2023 г., около 20 ч. в петък вечер, Карлсън направи обръщение към своите зрители. По време на вечерното си предаване по Fox News той порица плановете на президента Джо Байдън за справяне с расовите предразсъдъци, нападна сина му - Хънтър, и се подигра с често използвана абревиатура за хомосексуални и транссексуални хора.

В края на речта си той се каза весело: „Ще се видим отново в понеделник. Междувременно прекарайте най-хубавия уикенд с тези, които обичате”. Но така и не се върна.

В понеделник контролираната от Рупърт Мърдок „Фокс" обяви, че медията и най-популярното ѝ лице са се съгласили да се „разделят". Шоуто Tucker Carlson Tonight вече не съществуваше.

В продължение на шест години шоуто владееше ефира, като всяка вечер привличаше около три милиона зрители. А за 54-годишния Карлсън то отбеляза върха на една кариера, градена десетилетия наред.

Калифорниецът, син на художник и журналист, навлиза в медийния свят през 90-те години на миналия век, пишейки за няколко известни издания, сред които New York Magazine, Esquire и The New Republic.

През 2010 г., заедно с бившия си съквартирант от университета Нийл Пател, основава консервативния новинарски уебсайт The Daily Caller, възприеман като алтернатива на лявоориентирани уебсайтове като Huffington Post. Сайтът обещава да наблегне на оригиналните репортажи, но е критикуван за публикуването на недоказани твърдения срещу политици от Демократическата партия и за популяризирането на расистки и сексистки стереотипи. По-късно, през 2020 г., Карлсън прекъсна връзките си със сайта.

Увеличавайки влиянието си онлайн, Тъкър навлиза и в телевизионния ефир. В началото на 2000-те години работи като коментатор за CNN, а след това се присъединява към MSNBC, за да води нощно предаване. Именно в него той изостря консервативните си позиции, като става все по-критичен към имиграцията, която понякога нарича "нашествие" и се превръща в говорител на Републиканската партия.

След като през 2009 г. се премества във Fox, Карлсън се подвизава в по-ниските лиги на медията, включително през 2013 г. като ководещ на сутрешното предаване през уикенда, където веднъж заспива в ефир.

През 2016 г. той вече е готов за праймтайма и стартира Tucker Carlson Tonight само няколко дни след избирането на Доналд Тръмп за президент. Дебютният епизод привлича близо четири милиона зрители.

Но водещият получи още по-голям шанс през следващата година, когато Fox News уволни Бил О'Райли, най-популярния си водещ по това време. Откри се място за следващата звезда на телевизията и Карлсън веднага го зае.

Докато Доналд Тръмп бе в Белия дом, журналистът се възползва от вълната на популистко възмущение, която подхрани политическата победа на републиканците. Популярността му нарасна, а предаването му често определяше дневния ред на консерваторите, а оттам и на Републиканската партия.

Тъй като се превърна в наблюдател на политическата десница, Карлсън си навлече огъня на проверяващите факти и активистите, които го обвиниха, че прокарва расистки и националистически тези. Една от тях е т. нар. конспиративна теория за "голямата подмяна", според която заговорници се опитват да променят демографските характеристики на западните страни.

В един от епизодите на шоуто той се застъпва за нахлуване на САЩ в Канада. В друг нарича метричната система "игото на тиранията". На няколко пъти използва мястото си във Fox, за да защитава руския президент Путин.

Неговите противоречиви изказвания не останаха незабелязани от Fox, където няколко големи компании изтеглиха рекламите си в знак на протест.

През април 2023 г. работата на Тъкър Карлсън във Fox внезапно приключи. Телевизията не посочи официална причина за уволнението му, но напускането му беше само няколко дни след като Fox News плати извънредно споразумение на стойност 787 млн. долара на Dominion Voting Systems за неверни твърдения за избори. Искът разкри, че Тъкър се е подигравал на твърденията на Тръмп за изборни измами в частни съобщения, докато публично ги е подкрепял в ефир.

След няколко седмици затишие Карлсън обяви, че ще започне ново предаване в социалната медийна платформа X. "Фактите бяха умишлено премълчавани заедно с пропорцията и перспективата. Вие сте манипулирани", каза той в съобщението.

През декември същата година се появи платена стрийминг услуга - Tucker Carlson Network, която самият той определи като свободна от корпоративно влияние.

Съдържанието и гостите му стават все по-крайни. През юли той публикува двучасово интервю с Андрю Тейт, британско-американски инфлуенсър, обвинен в Румъния в изнасилване, трафик на хора и създаване на организирана престъпна група за сексуална експлоатация на жени.

Карлсън публикува и изненадващ чат, в навечерието на Коледа, с изпадналия в немилост актьор Кевин Спейси.

В голяма степен Тъкър Карлсън не успя да възстанови популярността и вниманието, на които се радваше във Fox. Но появата на Владимир Путин в негово интервю обещава да му донесе ползи и вероятно да даде възможност на звездата му да изгрее отново.