ФБР официално идентифицира стрелеца срещу бившия американски президент Доналд Тръмп. Извършителят е 20-годишен мъж от Пенсилвания на име Томас Матю Крукс. Това заяви в ефира на „Събуди се” проф. Христофор Караджов, който е преподавател в Калифорнийския университет.

(ALLEGEDLY) This is the man who tried to KILL Donald Trump.



He made a video saying:



“My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump.”



https://t.co/2zdboEBdy0