Столичният общински съвет ще разгледа доклад за финансиране на 4 общински болници в размер на 1,2 млн. лв. Негови вносители са общински съветници от ГЕРБ, а средствата ще бъдат пренасочени от скринингови кампании, които не са били реализирани напълно.



Предвиденото финансиране е за ремонт на отделения, подмяна на ВиК инсталации, закупуване на апаратура, както и осигуряването на нови медицински дейности. За да стане факт обаче, докладът трябва да бъде подкрепен от Столичния общински съвет, а влизането му в сила следва да е още от тази календарна година.

Силви Кирилов: Здравната вноска няма да бъде вдигана

„В Пета градска болница, най-голямата общинска в страната, ние искаме да дадем шанс да има най-модерното детско отделение. Във Втора градска – освен този авариен ремонт, който е крайно наложителен, предстои да се възстанови една уникална дейност – а именно лечението на сърдечно-съдови и мозъчно-съдови болести”, посочи съвносителят на доклада и общински съветник от ГЕРБ д-р Антон Койчев.



„В Първа университетска болница предстои цялостен ремонт в отделението по анестезиология. Ще се достави цялостно медицинско оборудване. А Четвърта градска ще се открие ново отделение за онкогинекология”, каза другият вносител на доклада и общински съветник от ГЕРБ Ваня Тагарева

Редактор: Дарина Методиева