В цялата страна бе обявена въздушна тревога
Мощни експлозии разтърсиха украинската столица Киев рано тази сутрин, след като в цялата страна бе обявена въздушна тревога.
„Има заплаха от ракетни удари за цяла Украйна“, предупредиха военновъздушните сили в публикация в Telegram, а ръководителят на военната администрация в Киев Тимур Ткаченко, съобщи за заплаха от удари с балистични ракети.
САЩ и Украйна обявиха „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир
Украинските противовъздушни сили се задействаха в Киев рано тази сутрин срещу руски дронове и ракетна атака, заяви и кметът на столицата Виталий Кличко.
Той съобщи също така за прекъсвания на електро- и водоснабдяването и добави, че в Печерски район в центъра на града е била поразена сграда.
