В рубриката “Живей красиво” Гери Малкоданска споделя практични идеи и полезни хитринки - от това как да подредим дома си и да създадем празнична атмосфера, до избора на подходяща музика и забавни активности за най-малките. Тези малки съвети правят празника по-лек, по.топъл и по-споделен.

Когато каниш хора за Нова година вкъщи, най-често фокусът отива върху храната. А всъщност най-важната е структурата на вечерта - как ще се движат хората, какво ще ги ангажира и как ще се почувстват в пространството. Ако за това е помислено, всичко останало си идва на мястото.

Планиране и пазаруване

Пазаруването става лесно, когато не е накуп. Най-добре работи разделянето на три етапа. Първо купуваш всичко, което няма срок - напитки, свещи, салфетки, украса, аксесоари за фотокът. Това може да се направи дори седмица по-рано.

Вторият етап е два-три дни преди празника - сирена, мезета, десерти, ябълки, неща, които ще издържат. И чак в последния момент купуваш свежото. Така в самия празничен ден не си в магазина, а вече си в настроение.

Меню с логика, а не с количество

Най-доброто новогодишно меню у дома е това, което не изисква обслужване. Работи много добре концепцията с три типа храна - нещо солено и за споделяне, нещо свежо и леко и едно по-засищащо ястие. Не пет основни, а едно сигурно.

Всичко, което може да се направи предварително се прави предварително - салати без овкусяване, сосове, десерти, нарязани продукти. В деня на празника остава само подреждането. Така си с гостите, а не в кухнята.

Масата и движението в пространството

Масата не трябва да е център на напрежение. Най-добре е храната и напитките да са разделени - отделна зона за напитки с чаши, лед, вода и безалкохолно. Това спира струпването и постоянното питане. Табелките са ключов детайл. Те трябва да са малки, ясни, четими. Трябва да пише какво е ястието и дали съдържа нещо важно. Това е удобно, но и много естетично, ако е направено с вкус.

Повече по темата гледайте във видеото