Двама души са убити
Американските военни съобщиха, че в четвъртък са нанесли пореден удар по плавателен съд, заподозрян в превоз на наркотици, в източната част на Тихия океан, предаде ДПА
„Двама наркотерористи бяха убити по време на тази акция“, съобщи Южното командване на САЩ в социалната мрежа X. „Плавателният съд е бил използван от определени терористични организации и е плавал по познати маршрути за трафик на наркотици“, съобщи командването.
САЩ удариха плавателни съдове в Тихия океан, участващи в предполагаем наркотрафик, шестима са убити
Информацията не може да бъде потвърдена чрез независим източник, допълва ДПА.
От началото на септември американските сили многократно атакуваха плавателни съдове в Карибите и източната част на Тихия океан, за които твърдят, позовавайки се на разузнавателни данни, че превозват наркотици.
САЩ са убили 14 души при удари по четири предполагаеми нарколодки в Тихия океан
По официални данни, повече от 100 души са били убити при тези операции. Администрацията на САЩ определя ликвидираните като наркотрафиканти и „терористи“, но ударите предизвикаха остри критики. Експерти на ООН по правата на човека заявиха, че операциите може да нарушават международното право и да бъдат третирани като екзекуции без съд и присъда.Редактор: Станимира Шикова
