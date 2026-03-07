Снимка: Стопкадър
-
"Непознаните земи": Класна стая "Етиопия"
-
„Живей красиво”: Как да изберем перфектните завеси за дома
-
Нощните стражи на Швеция: Град Юстад пази вековната традиция (ВИДЕО)
-
Проучване: Нивото на Световния океан е с 30 см по-високо от очакваното
-
За първи път: В Лондон показаха саркофага на Рамзес II
-
22 часа светлина на края на света: Антарктика през български обектив (ВИДЕО)
Рецепта на "Дойче веле"
Австрия е известна с десертите си, но Залцбургер Нокерл е почти толкова емблематичен, колкото самия град Залцбург. Десертът е кремообразен, ефирен и лек като суфле, с хрупкава коричка отвън и фин фин захарен прах, наподобяващ зимен сняг.
„Има нещо магическо да го разкъсаш и да видиш тази огромна планина пред себе си“, споделя главният готвач Роланд Штюрцер.
Как се прави италианска лазаня "Болонезе"
Повече от сто порции се сервират всеки ден в ресторант Майзел он Шоден, а десертът се поднася с бита сметана и сладко от червени боровинки. „Най-добре се консумира веднага след излизането от фурната“, казва Штюрцер.
Видеото на "Дойче Веле" показва стъпка по стъпка приготвянето на това австрийско лакомство - от разбиването на белтъците до сервиране на масата.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни