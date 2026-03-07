Австрия е известна с десертите си, но Залцбургер Нокерл е почти толкова емблематичен, колкото самия град Залцбург. Десертът е кремообразен, ефирен и лек като суфле, с хрупкава коричка отвън и фин фин захарен прах, наподобяващ зимен сняг.

„Има нещо магическо да го разкъсаш и да видиш тази огромна планина пред себе си“, споделя главният готвач Роланд Штюрцер.

Повече от сто порции се сервират всеки ден в ресторант Майзел он Шоден, а десертът се поднася с бита сметана и сладко от червени боровинки. „Най-добре се консумира веднага след излизането от фурната“, казва Штюрцер.

Видеото на "Дойче Веле" показва стъпка по стъпка приготвянето на това австрийско лакомство - от разбиването на белтъците до сервиране на масата.

Редактор: Ралица Атанасова