The draw was conducted publicly
The Central Election Commission (CEC) held a draw to determine the numbers under which the parties and coalitions will appear on the ballot at the early parliamentary elections on April the 19th. The draw was conducted publicly. 14 parties and 10 coalitions will run in the elections.
Before the draw, journalists were given a chance to make sure that the envelopes for the procedure were empty, nothing was set in advance, and the numbers would be drawn on a random basis.
Here are the numbers to vote:
1. PP „Има такъв народ“
2. PP „Пряка демокрация“
3. CP „Синя България”
4. PP „Морал, единство, чест“
5. CP „БСП – Обединена левица“
6. PP „Народна партия истината и само истината“
7. CP „Продължаваме Промяната – Демократична България“
8. PP „ВЪЗРАЖДАНЕ“
9. CP „Моя България“
10. PP „Движение на непартийните кандидати“
11. CP „Алианс за права и свободи”
12. CP „Антикорупционен блок“
13. PP „Национално движение непокорна България“
14. PP „Величие“
15. CP ГЕРБ-СДС
16. CP „Трети март”
17. PP „Движение за права и свободи“
18. PP „Нация“
19. PP „България може“
20. CP „Сияние”
21. CP „Прогресивна България“
22. ПП „Съпротива“
23. ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“
24. PP „Глас народен“
The Central Election Commission wished the candidates luck and urged them to conduct a fair and responsible election campaign.
