Ако изборите бяха в средата на март, в 52-рото Народно събрание биха влезли шест формации. Една от тях, с резултат „на ръба“, е „БСП-Обединена левица“.

Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 7 и 16 март 2026 г. сред 809 пълнолетни български граждани. Максималната стандартна грешка е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка (а не от гласуващите) се равнява на близо 54 000 души.

Агенция „Мяра“: Ако изборите бяха днес, формация на Румен Радев води с 33,3%

Подкрепата е разпределена по следния начин: формацията на Румен Радев „Прогресивна България“ би спечелила 30,8% от гласовете, ГЕРБ-СДС - 19,3%, ППДБ - 12,9%, ДПС - 10,6% и „Възраждане“ - 7,9%. Около бариерата би била „БСП-Обединена левица“ с текущ резултат 4,1%, недалеч от МЕЧ - с 3,6%. „Величие“ би имало 2,5%, а „Сияние“ влиза отчетливо в битката за ръст - с 2,3%. „Има такъв народ“ би получила 1,4%, а „Алианс за права и свободи“ - 1,3%. В битката към процент, от днешна гледна точка, могат да се различат формации като „Синя България“ и „Антикорупционен блок“.

Данните са на база решили да гласуват за определени формации и кандидати и не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка на електоралните нагласи.

Агенция „Мяра“, ако изборите бяха днес: 5 партии влизат в НС, други 2 - под въпрос

Потенциалната активност остава близо до половината от пълнолетните българи - 49,1% или по-висока в сравнение с обявяваното от респондентите преди предходни избори, т.е. с възможност да надвиши три милиона. 1,8% от всички заявяващи, че ще гласуват, твърдят, че възнамеряват да гласуват с „Не подкрепям никого“.

Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 7 и 16 март 2026 г. сред 809 пълнолетни български граждани. Максималната стандартна грешка е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка (а не от гласуващите) се равнява на близо 54 000 души.

