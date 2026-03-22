Борба с корупцията и разграждане на порочните практики в управлението на държавата. Това са целите, които си поставя коалицията „Продължаваме Промяната - Демократична България” за предстоящите избори. Според лидерите на формацията приоритетните цели пред България вече са постигнали - Шенген и еврозоната, като сега фокусът трябва да бъде сложен върху работеща правосъдна система и стратегическото позициониране на страната ни до партньорите от Европейския съюз.

„Разрушаване на модела „Пеевски – Борисов”. Ако искаме наистина да влезем в Европа, трябва да постигнем това”, заяви Ивайло Мирчев.

„В сърцето на Европа българите да усетят най-накрая това, че сме в ЕС. Да настигнем водещите европейски държави. Това е реална възможност. Имаме хората, имаме капацитета, имаме природните ресурси, имаме всичко необходимо България да бъде още по-силна”, коментира Божидар Божанов.

„Всичко в момента ще бъде за разграждане на мафиотската държава. Вече говорим не просто за корупция, а за организирана престъпна група, която си е завзела основните инструменти на държавата”, твърди Николай Денков.

Редактор: Габриела Павлова