На този етап няма данни и основания да се смята, че има поява на нова алтернатива, която да „помете” статуквото. Това коментира в предаването „Денят на живо” конституционалистът доц. Борислав Цеков. „Личи си и по хода на кампанията, която е доста вяла, безидейна, на много ниско политическо равнище. Причината е, че нямаме нови играчи, които да представят нови идеи”, смята доц. Цеков.

Според него всички лица са от години в политиката и просто са се прегрупирали и са си сложили различни етикети. „Това са хора, които сме видели какво и колко могат, управлявали са държавата”, коментира юристът. По думите му тази кампания не дава свежа енергия и дали ще се скъси разликата между първия и втория зависи от характера на кампанията до изборния ден.

Набира ли сила предизборната кампания и какво доминира в политическото говорене

Според доц. Цеков най-големият въпрос е не толкова битката за първото място, колкото дали някоя от формациите, които са около и под чертата, ще успеят да я преодолеят. Това би променило картината, категоричен бе доцентът. Според него има преразпределяне, но няма масивно привличане на нови избиратели. „Това е най-показателното, че няма битка „промяна на статуквото”, а има вътрешна борба в рамките на самото политическо статукво, което съществува в страната от години”, каза конституционалистът.

Той коментира още, че би било добре повишената активност на МВР в момента да не е просто „предизборна димка”, а след нея да има реални последствия и образувани досъдебни производства.

„Прозират на моменти едни изключително лоши рецидиви. МВР си е позволило да изисква от изборната администрация списъци с личните данни на членовете на секционните избирателните комисии. Нямат никакво право по закон и ЦИК своевременно отклони тези незаконни искания. Но това навява на „милиционерщина” от стар тип, която противно на активното желание на служебното правителство, би могла да отблъсне избирателите, защото се насажда атмосфера на страх. Това вероятно не е злонамерено, а е от некомпетентност. Подобно поведение може да дискредитира изборите”, категоричен беше доц. Цеков.

Относно споразумението с Украйна той коментира, че по съдържание това е едно правилно действие, но е взето „на пожар” и без съответната степен на съгласуване. Според него не е отчетен фактът, че това е временно правителство, а подписва дългосрочно споразумение. „Има вероятност да се приеме за противоконституционно това решение, заради начина, по който е взето. Това би било с много лоши последици за авторитета на България. Тъкмо затова на служебните правителства не е отредено да предприемат такива действия”, коментира доц. Цеков.

Целия анализ гледайте във видеото.

Редактор: Петър Иванов