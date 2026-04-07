Водачът в 25 МИР заяви, че това е единствената лява коалиция на тези избори
"Логично е Румен Радев да се разглежда като наш партньор. Разбира се, имаме много допирни точки и теми, но няма как да се борим за един и същи електорат. Ние сме единствената лява и социалистическа партия". Това заяви в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS Атанас Атанасов, който е водач на "БСП-Обединена левица" в 25 МИР.
"Ние сме за мир. Призоваваме към бърза деескалация на всички конфликти, за да спрат да умират невинни хора и всички икономики по света да спрат да страдат", заяви той.
Предизборни ходове: Какви са приоритетите на "БСП – Обединена левица"?
"Излизаме на тези избори с пакет от социални предложения за младите хора – повишаване на майчинството през втората година, увеличаване на помощите при раждане и отглеждане на дете, както и жилищна политика за тях", каза още кандидат-депутатът.
По думите му цените на жилищата в големите градове са непосилни за младите българи. "Настояваме за създаването на фонд от над 1 млрд. евро, който да постои общински жилища в градове с жилищна криза, където приоритетно да се настаняват семейства с деца", допълни той.Редактор: Никола Тунев
