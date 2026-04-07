Поставили сме две категорични условия, на които Румен Радев не е отговорил. Едното е България да бъде в центъра на ЕС, а второто е истинска битка с корупцията и завладяната държава. Без да имаме отговор на тези условия, не може да се говори за нищо повече. Това заяви Мартин Димитров, кандидат за депутат от ПП-ДБ, в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

По думите му допирните точки с Радев не изглеждат много. "Той още е черна кутия. Не знаем много за него, но последното му интервю ме притесни, защото той говори за връщане към руския газ и руската енергийна зависимост. Това ми напомня за Виктор Орбан. Също така в най-дългото си интервю Радев сам посочи Орбан като управленски пример", коментира Димитров.

Той коментира и мерките заради конфликта в Близкия изток. "В такава криза те трябва да са отворени и трябва постоянно да се добавят нови и нови, защото не знаем докъде може да стигне положението. До момента има компенсиране на уязвимите потребители, има компенсации за транспорта и земеделските производители. Готвят се мерки за небитовите потребители на електроенергия, за да се ограничи пренасянето на поскъпването от транспорта към другите стоки. В краен вариант ако ескалират събитията, трябва да сме готови за редуциран ДДС или намален акциз", заяви той.

