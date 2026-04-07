В Световния ден на здравето Столичната лекарска колегия връчи наградите „Лекар на София“. Призът се връчва ежегодно на медици с доказан принос към развитието на здравеопазването и високи професионални постижения.

Отличия получиха медици в осем категории. „Лекар на София“ тази година стана проф. Петко Карагьозов.

„Изключително съм развълнуван и никога не съм вярвал, че в кариерата ми ще достигна до такива висоти, а именно да получа признание от лекарската гилдия за това, което правя. Честта е огромна. Това означава, че съм помогнал на изключително много хора и това е оценено от лекари, което за мен значи много”, каза проф. Карагьозов.

