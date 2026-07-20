Гол във второто продължение и втора световна титла за Испания от 16 години насам. Печелившото попадение отбеляза влезлият като резерва Феран Торес в 106-ата минута.

А с победата на Мондиал 2026 Ламин Ямал се превърна в най-младия футболист, спечелил Европейско и Световно първенство. Едва 19-годишен, талантът на Барселона добави ново впечатляващо постижение към кариерата си, след като беше сред ключовите фигури и при европейската титла на Испания през 2024-а.

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Роден на 13 юли 2007 г., Ямал преминава през прочутата школа „Ла Масия“, където бързо е определен като един от най-големите таланти на своето поколение. Той дебютира за първия отбор на Барселона едва на 15 години и скоро започва да чупи рекорди.

Още преди да навърши 20 години Ямал вече има европейска титла, световна титла и десетки изиграни мачове за националния отбор.

А сега с победата с 1:0 над Аржентина испанският футболист затвърди статута си на една от най-големите звезди в световния футбол, като все по-често е сравняван с някои от най-големите имена в играта.

Редактор: Цвета Лазаркова