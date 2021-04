Първата статуетка за вечерта отиде при Емералд Фенел. Британката спечели "Оскар" за най-добър оригинален сценарий за филма "Момиче с потенциал", който има общо 5 номинации.

Филмът проследява как Каси замисля отмъщение на хората, отговорни за изнасилването на най-добрата й приятелка, и за тези, които са я разочаровали след това.

Наградата за „Адаптиран сценарий” отиде при Кристофър Хемптън и Флориан Зелър за сценария на „Бащата”.

Томас Винтерберг заслужи наградата за "Най-добър чуждоезичен филм" за "Още по едно". Винтерберг изнесе кратко и емоционално слово. Той посвети наградата на дъщеря си Ида, загинала при автомобилна катастрофа четири дни след началото на снимките.

"Това е повече от всичко, което бих могъл да си представя", заяви Винтерберг от сцената на гара "Юниън стейшън" в Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес.

