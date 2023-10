Кола се е врязала в китайското консулство в Сан Франциско, като е спряла във фоайето и е предизвикала хаос. Полицията е овладяла ситуацията, като е стреляла по шофьора, който по-късно е починал в болница, предаде Асошиейтед прес.

San Francisco police have shot and killed a man who crashed his car into the Chinese consulate.



