Снимка: БГНЕС/ЕПА
-
Футболист и баща му спасиха мъж от горяща кола (ВИДЕО)
-
САЩ не допускат палестински официални лица на срещата на ООН в Ню Йорк
-
След уволнението: Лиза Кук ще съди Доналд Тръмп
-
Винъс Уилямс с уникален рекорд: 94-то участие на турнир от Големия шлем
-
Тръмп заплашва с армия в Балтимор заради престъпността
-
Химикали горят в завод в САЩ
Те заявиха, че много от жертвите се страхуват от последствия, ако се появят публично
Жертви на сексуалния насилник Джефри Епстийн призоваха американските законодатели да публикуват повече от досиетата за осъдения престъпник.
Една от жените обяви, че са започнали да съставят списък на приближени на Епстийн, които според тях са били замесени в насилието. По време на двучасовата пресконференция, девет жени разказаха подробно за преживяванията си и насилието от ръцете на опозорения финансист.
Конгресът разсекрети хиляди документи по случая „Епстийн”
Те заявиха, че много от жертвите се страхуват от последствия, ако се появят публично. Адвокатът им добави, че те се страхуват да не бъдат съдени или нападнати, защото „никой не ги е защитил първия път“.
„Бях само на 14 години, когато срещнах Джефри. Беше лятото, бях ученичка в гимназията. Работех на три места, за да издържам майка си и сестра си. Тогава един мой приятел от квартала ми каза, че мога да изкарам 300 долара, за да направя масаж на по-възрастен мъж. Превърна се от мечтана работа в най-лошия ми кошмар“, разказа Мария Ласедрия.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни