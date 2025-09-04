Жертви на сексуалния насилник Джефри Епстийн призоваха американските законодатели да публикуват повече от досиетата за осъдения престъпник.

Една от жените обяви, че са започнали да съставят списък на приближени на Епстийн, които според тях са били замесени в насилието. По време на двучасовата пресконференция, девет жени разказаха подробно за преживяванията си и насилието от ръцете на опозорения финансист.

Конгресът разсекрети хиляди документи по случая „Епстийн”

Те заявиха, че много от жертвите се страхуват от последствия, ако се появят публично. Адвокатът им добави, че те се страхуват да не бъдат съдени или нападнати, защото „никой не ги е защитил първия път“.

„Бях само на 14 години, когато срещнах Джефри. Беше лятото, бях ученичка в гимназията. Работех на три места, за да издържам майка си и сестра си. Тогава един мой приятел от квартала ми каза, че мога да изкарам 300 долара, за да направя масаж на по-възрастен мъж. Превърна се от мечтана работа в най-лошия ми кошмар“, разказа Мария Ласедрия.

