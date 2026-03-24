Разглеждаме ръста на досъдебните производства за изборни нарушения като повишено обществено доверие към МВР и голяма отговорност. Освен това, този ръст говори, че с адекватни превантивни мерки може да се постигне добър резултат в полза на законността. Това заяви зам.-министърът на вътрешните работи Иван Анчев в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

"Сравнителен анализ на предварителните производства и предупредителните протоколи за съответния период на предходните парламентарни избори на 27 октомври 2024 г. показва трицифрен ръст на процентите", коментира той. По думите му към момента са регистрирани 202 сигнала от граждани към МВР, а до вчера те са били 151.

Анчев коментира, че за периода от 26 дни преди изборите през 2024 г., сигналите са били едва 24. "Всеки един подлежи на проверка, а ако се докаже, се предприемат действия от наша страна", обясни зам.-министърът на вътрешните работи и допълни, че има открита денонощна телефонна линия, на която може да бъдат подавани сигнали.

"Отговарят служители от Националната система 112. След максимум 10 минути тази информация се вкарва в географската информационна система, която е вътрешна за МВР. Данните отиват до съответния адресат - СДВР или ОД на МВР в страната, откъдето започват да се провеждат конкретните оперативни проверки", обясни той.

Анчев каза още, че съставените предупредителни протоколи са 355 в сравнение с 108 в предходния период.

"Не може да посочим с пръст МВР като единствената институция, която има отношение към изборите, но ведомството има много видима роля за това какъв ще бъде изборният процес - честен и прозрачен или не. Полагаме много усилия в тази насока чрез обучение и тренировки на личния състав, който е на терен в изборния ден", каза той.

Анчев коментира, че няма един модел, по който функционира покупката и продажбата на гласове. По думите му тя се извършва от лица, свързани с конкретна криминална дейност.

По отношение на Петьо Петров, известен като Пепи Еврото, Анчев заяви, че МВР официално е поискало информация от сръбските власти, както и по линия на Интерпол, затова дали той е задържан в Белград. Към момента все още няма отговор.

По думите на Анчев МВР, чрез "Дирекция международно оперативно сътрудничество", има изградени канали и контакти и предприема съответните мерки за получаване на информация.

