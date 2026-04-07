Специализирана полицейска операция срещу купения вот се провежда във Велико Търново. При проверка в жилище в село Водолей са установени и иззети списъци с имена на около 200 лица от региона.

Задържан за 24 часа е криминално проявен мъж на 43 години. При акция в имот в Дебелец са установени и иззети вещества, които реагират на канабис и амфетамин.

Служебният зам.-министър на вътрешните работи Иван Анчев заяви, че се разглеждат всички методики, по които трябва да се работи, за да се гарантират честни и достойни избори. „Провеждаме национални съвещания в Южна и Северна България с ръководството на Областните дирекции към вътрешните работи, изцяло посветени на провеждането на изборите”, заяви Анчев.

Задържаха седем души при полицейска акция срещу купуването на гласове в Кюстендил

И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев подчерта, че в момента текат активни разследвания, поради което не може да бъде разкривана детайлна информация. „Към момента по текущите разследвания ние нямаме право да даваме информацията, тъй като все още се провеждат оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия”, заяви той.

Кандев представи обобщени данни от полицейските акции, които показват значително увеличение на активността на институциите и доверие при гражданите. „Към 12:00 часа, 12 дни преди изборите на 19 април, са постъпили 1189 сигнала, в сравнение със 198 сигнала за изборите през 2024 година. Образуваните досъдебни производства са 324, при едва 60 за предходния вот. Значително нарастване се отчита и при броя на задържаните лица – 204 спрямо 36 през 2024 година. Предупредителните протоколи също бележат сериозен ръст – 2972 към 737 при предишните избори”, каза и.ф. главен секретар на МВР.