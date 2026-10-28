Блокът на израелския премиер Бенямин Нетаняху запазва преднината си на парламентарните избори в Израел, но не успява да събере необходимото мнозинство за самостоятелно формиране на правителство.

При преброени над 77% от гласовете формациите около Нетаняху получават 54 места в 120-местния Кнесет, докато опозиционният лагер, воден от Гади Айзенкот, разполага с 49 места. Данните са на израелската Централна избирателна комисия и все още не са окончателни.

Екзитполовете в Израел дават преднина на Айзенкот пред Нетаняху



Изборите протекоха при рекордна за последните повече от две десетилетия избирателна активност от близо 78%.

За формирането на правителство са необходими най-малко 61 депутатски места. Арабските партии, които според последните данни разполагат общо със 17 места, могат да се окажат решаващи в преговорите за съставяне на следващия кабинет.

Решаваща роля може да изиграят двете арабски партии, за които се прогнозира, че ще спечелят рекордните 18 места.

„Израелците се явиха на референдум за лидера, който ще ги ръководи през следващите години. Тази вечер получихме отговора – народът се произнесе в полза на промяната. Коалицията на провала загуби доверието на народа. Израелската общественост гласува против продължаването на мандата на Нетаняху като министър-председател. Нетаняху, не смей да използваш сигурността на Израел за свои политически цели”, каза Гади Айзенкот.

„Все още очакваме истинските резултати – ще ги получим след ден или два. С Божията помощ! Две неща станаха ясни. Първото е безспорно: „Ликуд” е най-голямата партия в Израел. Трябва да сформираме дясно, национално и силно правителство. Не бива да излагаме Израел на опасност и да правим кабинет, подкрепян от антиционистки арабски партии. Изправени сме пред уникална историческа възможност, заедно с нашия партньор президента Тръмп, да премахне веднъж завинаги екзистенциалната заплаха от Иран”, каза Бенямин Нетаняху.

Лидерът на коалицията „Обединена арабска листа“ Юсеф Джабарин заяви, че формацията му е готова да помогне за отстраняването на правителството на Нетаняху.

„Изправени пред правителство на кръвопролитията и политика на превъзходство, расизъм и изключване, ние предлагаме напълно различна алтернатива“, написа той в социалната мрежа X.

Джабарин подчерта, че промяната трябва да премине през партньорство между евреи и араби, основано на равноправие.