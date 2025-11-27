Откриха мъртъв млад мъж в Мадан. По неофициална информация 24-годишният е бил жестоко нападнат, пребит и след това застрелян от неустановени извършители, съобщи 24 часа.

Криминалистите разследват случая и изясняват възможните мотиви зад нападението.

20 години затвор за убиец, прерязал сънната артерия на мъж в Разлог

По данни на разследването побоят е нанесен почти на изхода на Мадан в посока Златоград. Окръжният прокурор на Смолян Недко Симов потвърди, че се разследва убийство, като подробности предстои да се дадат от държавното обвинение.

По непотвърдена информация младият мъж е пребит, а тялото му е изхвърлено в реката. Пожарен автомобил е отишъл около 3 часа през нощта да изкара тялото от водата.

По данни на БТА младият мъж е син на бизнесмен в Мадан, срещу когото в миналото са се водили дела за лихварство. От Общината уточниха, че има свидетели на скандала.

