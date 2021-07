Легендарният Бийтълс Ринго Стар отпразнува 81-ия си рожден ден с приятели в Бевърли хилс.

Мястото, което барабанистът на прочутата Ливърпулска четворка беше избрал е пред статуята „Мир и любов”, проектирана лично от него.

Barbara and I at the peace and love hand at noon peace and love everybody peace and love. 😎🌟🌟❤️🎶💕☮️ pic.twitter.com/7kJ8skKv0Z