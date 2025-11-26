Двама членове на Националната гвардия на САЩ починаха, след като бяха простреляни във Вашингтон, окръг Колумбия. Това заяви губернаторът на Западна Вирджиния — щатът, който е изпратил войници във Вашингтон по нареждане на президента Доналд Тръмп, предаде АФП.

„С дълбока скръб можем да потвърдим, че двамата членове на Националната гвардия на Западна Вирджиния, които бяха простреляни по-рано днес във Вашингтон, DC, са починали от раните си“, написа губернаторът Патрик Мориси в X.

Стрелбата е станала в района на метростанция „Фарагът“, намираща се в близост до Белия дом. В критично състояние е мъжът, който е смятан за извършител на деянието.

Мъж прескочи оградата и проникна на територията на Белия дом

Белият дом е под локдаун, а на място са ФРБ и "Сикрет сървис". Полицията на Вашингтон съобщи в X, че мястото на инцидента е обезопасено и един заподозрян е задържан. От гражданите се препоръчва да избягват района.

Националната гвардия не е отговорила незабавно на отправеното искане за коментар. Обстоятелствата около стрелбата засега не са ясни.

Президентът Доналд Тръмп е бил информиран за стрелбата, заяви прессекретарят Каролайн Левит.

„Белият дом е запознат и активно следи тази трагична ситуация“, каза Левит. „Президентът е получил информация", добави тя.

Малко по-късно и самият Тръмп коментира стрелбата: „Животното, което простреля двамата гвардейци — и двамата в критично състояние и вече в две различни болници — също е тежко ранено, но независимо от това - ще плати много висока цена“, написа Тръмп в Truth Social.

Войски на Националната гвардия от няколко щата се намират във Вашингтон от месеци като част от кампанията на президента Тръмп срещу престъпността в столицата.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Ивайла Митева