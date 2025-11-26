Белият дом е под локдаун

Двама членове на Националната гвардия на САЩ починаха, след като бяха простреляни във Вашингтон, окръг Колумбия. Това заяви губернаторът на Западна Вирджиния — щатът, който е изпратил войници във Вашингтон по нареждане на президента Доналд Тръмп, предаде АФП.

С дълбока скръб можем да потвърдим, че двамата членове на Националната гвардия на Западна Вирджиния, които бяха простреляни по-рано днес във Вашингтон, DC, са починали от раните си“, написа губернаторът Патрик Мориси в X.

Стрелбата е станала  в района на метростанция „Фарагът“, намираща се в близост до Белия дом. В критично състояние е мъжът, който е смятан за извършител на деянието.

Мъж прескочи оградата и проникна на територията на Белия дом

Белият дом е под локдаун, а на място са ФРБ и "Сикрет сървис". Полицията на Вашингтон съобщи в X, че мястото на инцидента е обезопасено и един заподозрян е задържан. От гражданите се препоръчва да избягват района.

Националната гвардия не е отговорила незабавно на отправеното искане за коментар. Обстоятелствата около стрелбата засега не са ясни.

Президентът Доналд Тръмп е бил информиран за стрелбата, заяви прессекретарят Каролайн Левит.

Белият дом е запознат и активно следи тази трагична ситуация“, каза Левит. „Президентът е получил информация", добави тя.

Малко по-късно и самият Тръмп коментира стрелбата: „Животното, което простреля двамата гвардейци — и двамата в критично състояние и вече в две различни болници — също е тежко ранено, но независимо от това - ще плати много висока цена“, написа Тръмп в Truth Social.

Войски на Националната гвардия от няколко щата се намират във Вашингтон от месеци като част от кампанията на президента Тръмп срещу престъпността в столицата.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Ивайла Митева
Източник: БГНЕС

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking