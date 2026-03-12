Photo: Government
The exact calculations are expected to be ready within two days
"The caretaker government is actively working to limit pressure on fuel prices and prepare measures to support households and businesses." This was stated by caretaker Prime Minister Andrey Gyurov, who specified that since the beginning of the week, the cabinet has been analyzing the situation on the petroleum products market.
According to him, a special working group was formed on Tuesday to specify and "calibrate" the specific actions of the state in the current situation. The final calculations for the program are expected to be ready within a day or two.Редактор: Калина Петкова
